Nazionale, Jorginho: "Il rimpianto non deve essere il mio"

Non è esattamente un nome nuovo, perché a San Siro c'era anche lui: Ventura lo chiamò per il playoff con la Svezia dopo averlo ignorato per due anni e Jorginho partecipò al fatale 0-0. Ma ora, con Gigi Di Biagio, riparte al centro del progetto: "Ho sempre voluto la nazionale italiana - spiega il regista -, questo Paese mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore ed era il mio sogno. Non arrivando la convocazione con la nazionale italiana, era normale si parlasse del Brasile, ma non ho nessun rimpianto".



"Il bel gioco del Napoli? Essere ricordati solo per il gioco non è semplice, stiamo facendo divertire la gente. Vedremo se saremo ricordati con una vittoria o no. Belli e vincenti sarebbe perfetto, ma non sempre ci si può riuscire. Ognuno di noi deve portare in nazionale qualcosa del proprio club. Io e Insigne dobbiamo portare il gioco palla a terra: sarebbe importante e bello".



"Di Biagio ci chiede di giocare a calcio, palla veloce, di divertirci e credo abbia ragione. Non cambia molto rispetto a quello che faccio a Napoli. Dobbiamo avere il coraggio di giocare il nostro calcio, nei novanta minuti ci sono le possibilità di far male all’avversario. Contro l'Argentina non dobbiamo avere paura, dobbiamo trovare le loro debolezze".



"Per le mie caratteristiche un centrocampo a tre è la cosa migliore, se devo giocare a due non vedo tanti problemi, proverei ad adattarmi a quello che mi chiede l'allenatore. Giocare con Verratti è molto facile, ti dà sempre una mano. Se deve esserci un rimpianto, non è il mio. Quando sono stato chiamato, ho cercato di farmi trovare pronto. Sicuramente avrei voluto dare una mano in più, ma non è colpa mia se non sono stato convocato prima".



"Contro la Svezia noi ci credevamo molto e potevamo farcela. Abbiamo dato tutto e abbiamo avuto anche le occasioni per poter andare avanti: è andata com'è andata, dobbiamo pensare al futuro. L'Argentina? Quando giochi contro nazionali di un certo livello, sono opportunità importantissime per noi anche per capire il livello a cui siamo arrivati. Dobbiamo essere positivi e credere in quello che stiamo facendo in questi giorni".