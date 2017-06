Nazionale, Italia-Uruguay a Nizza il 7 giugno

La Figc ha dato l'annuncio ufficiale: il prossimo 7 giugno l'Italia affronterà in amichevole l'Uruguay all'Allianz Riviera di Nizza. Gli azzurri giocheranno quindi nella 'casa' di Balotelli e sarà interessante vedere se SuperMario per l'occasione sarà convocato da Ventura. E' la seconda volta che la Nazionale scenderà in campo a Nizza: l’unico precedente risale all’amichevole con l’Austria disputata il 20 agosto 2008, al vecchio Stadio Municipale ‘du Ray’ e terminata 2-2.



Sono invece 10 gli scontri diretti con l'Uruguay: il bilancio è di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, tra le quali il ko nell’ultima sfida giocata il 24 giugno 2014 a Natal, decisivo per l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale brasiliano.