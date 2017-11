Nazionale, Italia-Svezia con Insigne: dubbio sul modulo

Due Italie possibili e nessuna è uguale a quella vista in Svezia. Gioco forza, Ventura dovrà cambiare perché non avrà Verratti, squalificato. Ma è legittimo pensare che, visto il risultato, l'avrebbe fatto comunque. Niente 3-5-2 a San Siro: l'assalto al Mondiale partirà con un altro modulo, ancora da decidere, di sicuro con Insigne in campo.



Il miglior talento italiano a disposizione dovrà guidare la Nazionale in Russia, ma lo farà comunque in un sistema diverso da quello che lo esalta a Napoli. Ventura ha in mente il ritorno al 4-2-4 (con la coppia d'attacco Immobile-Eder) o il ricorso al 3-4-3 (con la conferma della BBC): Insigne partirebbe comunque largo a sinistra, ovviamente con compiti più difensivi nel primo caso. L'altra novità sicura rispetto a Solna sarà Zappacosta, che sarà titolare come esterno destro, mentre a rischiare il posto, oltre a Belotti, è De Rossi: il capitano della Roma difficilmente gioca due gare in tre giorni anche in giallorosso e Ventura potrebbe farlo riposare preferendogli uno tra Gagliardini (favorito) e Jorginho.



Ecco le due possibili formazioni:

4-2-4: Buffon; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Darmian; Parolo, Gagliardini (Jorginho); Candreva, Immobile, Eder, Insigne

3-4-3: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini (Jorginho), Darmian; Candreva, Immobile, Insigne