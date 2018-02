Nazionale, Italia-Olanda il 4 giugno allo Juventus Stadium

Lo Juventus Stadium di Torino ospiterà lunedì 4 giugno (ore 20.45) l'amichevole tra Italia e Olanda, un'altra sfida ricca di fascino per la Nazionale attesa il 23 marzo a Manchester e il 27 marzo a Londra dalle amichevoli con Argentina e Inghilterra e il primo giugno di scena a Nizza contro i padroni di casa della Francia. Se nelle prime due ci sarà Di Biagio come ct, gli azzurri nelle altre due potrebbero essere già allenati dal nuovo commissario tecnico.



Sarà il ventunesimo confronto tra le due nazionali e il bilancio è favorevole agli azzurri, che hanno raccolto 9 successi, 8 pareggi e 3 sconfitte; anche l'ultima amichevole disputata lo scorso 28 marzo ad Amsterdam si è chiusa con la vittoria dell'Italia per 2-1 grazie alle reti realizzate da Eder e Bonucci.



Sono 37 invece le gare disputate a Torino dalla Nazionale (24 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte), ad oggi imbattuta nei tre incontri giocati allo Juventus Stadium (vittoria per 2-1 con la Repubblica Ceca nel 2013 e due pareggi nel 2015 e nel 2016 con Inghilterra e Spagna).