Nazionale, Graziani: "Se diventassi ct, farei volare l'Italia

Mentre il calcio italiano deve ancora decidere il suo nuovo assetto, i tifosi si chiedono anche quale sarà il prossimo ct. Un allenatore che dovrà prendere una Nazionale delusa dalla mancata qualificazione ai Mondiali e guidarla verso gli Europei del 2020.



Durante Tiki Taka è spuntato un "candidato" in più: "Abbiamo bisogno di un selezionatore che prenda i più bravi e li assembli per farli giocare insieme. Io ho 65 anni e non mi propongo, altrimenti se la danno a me la faccio volare questa Nazionale - la provocazione del nostro talent Ciccio Graziani -. Passeremo un’estate maledetta”.