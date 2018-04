Nazionale, futuro nel Club Italia Gigi Buffon?

Cosa fa Gigi Buffon a fine stagione? Nei giorni in cui il numero uno della Juventus è tornato in azzurro nonostante avesse detto basta dopo il fallimento con la Svezia, la domanda che tutti si fanno da inizio stagione non ha ancora trovato una risposta, ma la Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone un possibile scenario per il futuro del numero uno dei numeri uno.

Salvo clamorosi colpi di scena, si legge sulla rosa, Buffon lascerà il calcio giocato al termine di questa stagione, a meno che, come ha sempre detto lui stesso, la Juventus non riesca nell'impresa di vincere la Champions League e gli permetta quindi di giocare l'anno successivo il Mondiale per Club, a quel punto unico trofeo mancante in una carriera già leggendaria. Se invece la Juve non dovesse trionfare a Kiev, sostiene la Gazzetta, Buffon smetterà, ma il suo futuro non sarà a tinte bianconere, bensì azzurre.

Niente ruolo dirigenziale nella Juventus dunque: per l'attuale capitano azzurro, che dovrebbe lasciare la Nazionale dopo l'amichevole contro l'Olanda che si giocherà a giugno proprio a Torino, a Coverciano sono già pronte diverse soluzioni, la più probabile delle quali è la direzione del “Club Italia”, struttura creata proprio per gestire le attività della Nazionale. In pratica Buffon diventerebbe il “Presidente della Nazionale”. Il modo migliore per intraprendere magari anche un percorso politico di un certo peso in prospettiva futura.

Se il futuro di Buffon sarà effettivamente questo, a Coverciano il portierone azzurro potrebbe ritrovare anche l'amico Andrea Pirlo, che presto dovrebbe entrare nei quadri tecnici della Nazionale come collaboratore di Di Biagio o del suo eventuale successore. Sarà di nuovo l'Italia di Buffon e Pirlo?