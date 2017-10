Nazionale: fuori Verratti, convocato Barella

Una novità sicura e un'altra possibile per Gian Piero Ventura dopo le gare del weekend. Esce dalla lista dei convocati Marco Verratti: problemi fisici per il centrocampista del Paris Saint Germain che viene sostituito da Nicolò Barella del Cagliari per gli impegni di qualificazione al Mondiale contro Macedonia (in programma venerdì 6 ottobre a Torino) e Albania (lunedì 9 a Scutari).



Pre-allertato anche Roberto Inglese che sarà chiamato dal ct nel caso l'infortunio a Belotti sia più grave del previsto.



Ecco l'elenco aggiornato dei convocati:



Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Barella (Cagliari);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Andrea Belotti* (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Roberto Inglese (Chievo)*