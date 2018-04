Nazionale, Florenzi: "Facile attaccarci ora. Ripartiamo dal gruppo"

La nuova Italia di Gigi Di Biagio è pronta a sfidare in amichevole l'Argentina ma per gli azzurri è impossibile dimenticare la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. ''Siamo tutti consapevoli della brutta figura anche se sono convinto che se avessimo pure giocato tre giorni il pallone non sarebbe mai entrato. Ci vorranno tempo, pazienza, organizzazione per cancellare questa macchia" spiega Florenzi dal ritiro della Nazionale.



Nazionale finita nel mirino dei critici, in particolare di Mino Raiola e Claudio Gentile: "Tanti sparano a zero contro di noi? E' facile in questo momento, invece bisognerebbe stare ancor più uniti. Di sicuro lo faremo noi, non faremo entrare voci esterne e penseremo solo a ripartire dal gruppo e giocare con coraggio e ambizione, senza paura. Molti che contro la Svezia erano in campo adesso sono ancora qui? Abbiamo delle responsabilità da prenderci''.



Il laterale traccia un parallelo tra la sfida con l'Albiceleste e i quarti di Champions (in entrambe le occasioni affronterà Messi): ''La Roma faticherà più dell'Italia perché il Barcellona lavora e gioca insieme da tempo, le nazionali invece lo fanno poche volte l’anno''.



Infine, sul contratto in scadenza nel 2019 con i giallorossi: ''Non è un problema che mi assilla, vado avanti per la mia strada pensando a fare meglio possibile in campo''.