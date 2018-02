Nazionale, Di Biagio c.t. contro Argentina e Inghilterra

Ora è ufficiale: Gigi Di Biagio sarà l'erede temporaneo di Ventura alla guida della Nazionale italiana. "A seguito dell’incontro svoltosi oggi nella sede della Figc a Roma alla presenza del commissario straordinario Roberto Fabbricini e del suo vice Alessandro Costacurta - si legge del comunicato - è stato deciso di affidare a Luigi Di Biagio l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale in vista dei due impegni internazionali del prossimo mese di marzo, in programma il 23 contro l’Argentina a Manchester e il 27 con l’Inghilterra a Londra".



La promozione temporanea di Gigi Di Biagio era scontata e molto probabilmente il suo incarico durerà molto di più, perché dovrebbe restare in carica anche a giugno. Il suo destino potrebbe dipendere anche dai risultati delle amichevoli, come ha fatto intendere Costacurta, o più verosimilmente anche da come andranno i colloqui che lo stesso Costacurta avrà con gli altri candidati, in primis Mancini, ora legato allo Zenit.



"Individuare il prossimo Commissario tecnico della nazionale è la priorità", aveva spiegato Fabbricini in mattinata. "Il suo sarà piuttosto un ruolo di organizzatore, per valutare il percorso di entrambe le nazionali, chiedendo la sua disponibilità per le partite di marzo e giugno. Con lui parleremo della sua attività primaria in questo momento, del percorso con l'Under 21, un fiore all'occhiello dello sport italiano. Ha un impegno europeo importante, al quale teniamo molto perché può portarci alle Olimpiadi di Tokyo".



"Il c.t. futuro? Ranieri non ha nulla in meno di Mancini, ma non dobbiamo entrare in questa ottica. Si fanno nomi in maniera impropria non per il valore in sé delle persone. Claudio Ranieri ha le carte in regola, ma dobbiamo essere molto attenti da un punto di vista procedurale. Ci sono tecnici che hanno dei contratti in essere. O si rendono liberi, altrimenti è difficile chiedere ad una persona di prendere in considerazione il ruolo di c.t. Tanti tecnici dell'attuale campionato italiano potrebbero benissimo essere considerati per questo ruolo, ma sarebbe un clamoroso autogol andare a chiedere la loro disponibilità senza seguire un percorso di regole. Il compito dei contatti è sulle spalle di Alessandro Costacurta, e lui sta agendo in un modo molto riservato ed amichevole".