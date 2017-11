Nazionale, De Rossi: "Andare fuori sarebbe una macchia sulla carriera"

Daniele De Rossi è il leader dell'Italia in mezzo al campo: con Barzagli e Buffon è uno dei tre reduci dal Mondiale vinto nel 2006. E sarà lui a guidare la Nazionale in Svezia per l'andata del playoff che deve portare gli Azzurri in Russia. Ecco le sue dichiarazioni principali in conferenza.



"Sono due partite che non si possono sbagliare. La posta in gioco è così alta che ci porta a fare dichiarazioni di questo tipo. Sangue e sudore ok, va bene il concetto di dare tutto fino allo sfinimento. Ma è sangue, sudore, lucidità, organizzazione, tecnica e corsa. Se bastasse fare la lotta in campo, giocherebbero tutti in Serie A e in Nazionale. Bisogna fare una partita intelligente, le qualità non ci mancano, bisogna mixarle all'esperienza".



"Perdere un quarto di finale dell'Europeo ai rigori contro la Germania si può accettare, non qualificarsi per il Mondiale lascerebbe il segno. Dobbiamo andare al Mondiale, non farlo sarebbe una grossa macchia sul nostro curriculum. Mettiamo da parte i campanilismi e sfruttiamo il fatto che San Siro sarà pieno. A 23 anni non mi tremavano le gambe in una finale mondiale e non mi tremeranno neanche in Svezia con tutto il rispetto per lo spareggio. I miei compagni hanno la stessa personalità per non farsi intimorire"