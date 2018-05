Nazionale, Criscito: "I brutti ricordi restano"

Mimmo Criscito aveva già ritrovato la Nazionale dopo l'amara esclusione dall'Europeo del 2012, ma la sua mente, quando vede l'azzurro, torna sempre a quella primavera, quando la vicenda calcioscommesse, dalla quale uscì completamente pulito, gli costò la partecipazione al torneo: "Nessuna voglia di rivincita ma di quanto accaduto nel 2012 è rimasta una cicatrice che non andrà mai via. Ora però guardo avanti. Ogni volta che vengo qui tornano i brutti ricordi ma tutto fa parte della vita e grazie alla mia famiglia e a chi mi ha voluto bene sono cresciuto e ho fatto cose importanti".



"Ringrazio Mancini che mi ha fatto capitano dello Zenit e mi ha richiamato in azzurro, voglio ripagare la sua fiducia, lui è un grande allenatore. È dura essere fuori dal Mondiale, ma abbiamo un gruppo forte con giovani molto bravi. Sono fiducioso, c'è entusiasmo e voglia di tornare grandi. Mancini è l'uomo giusto per tornare in alto, è un grande allenatore che ha vinto tanto. Metterà la sua personalità al servizio del gruppo, ma anche la sua grinta e l'esperienza. Spero si possa fare bene tutti insieme, anche con i giovani".