Nazionale, Costacurta: "Il 20 maggio il nome del ct. Di Biagio è molto bravo"

Ora c'è anche la data. "Il profilo del nuovo ct? In Italia ci sono grandissimi allenatori, è chiaro che il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo tecnico" annuncia Alessandro Costacurta nel corso di una conferenza stampa a Manchester.



Il subcommissario Figc spende parole di stima per l'attuale allenatore azzurro: "Se avremo la possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, lo prenderemo anche se non penso che ce ne siano molti. In ogni caso Di Biagio rimarrebbe una risorsa della Figc. Possibile che sia lui il ct o che in ogni caso entri nello staff. Lo sappiamo tutti in Federcalcio e al Coni che è molto bravo. Se qui ci fossero ora Mourinho o Guardiola, con questa squadra il risultato sarebbe diverso?".



L'Italia ha perso contro l'Argentina in amichevole ma per l'ex difensore la prova non è stata negativa: "L'interpretazione dei ragazzi mi è piaciuta. Non contava vincere, anche se credo che il primo tempo fosse impossibile affrontarla meglio. Arrivavamo da un periodo in cui è stato detto di tutto, non era facile. Non abbiamo tirato in porta ma loro non sono stati pericolosi".



Non è escluso dunque che Di Biagio venga confermato, in caso contrario sembrano due i nomi più caldi: "Se Mancini e Ancelotti nelle interviste hanno dato la loro disponibilità, vuol dire che qualcosa di buono nel nostro calcio lo vedono".



Altri ex potrebbero aiutare Costacurta a risollevare il calcio italiano: "Ho sentito Paolo Maldini, mi ha risposto in milanese con un 'vedem'. Totti? Gli ho parlato durante Roma-Shakhtar. Avrò fatto 36 o 37 telefonate in totale..."