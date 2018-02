Nazionale, Costacurta: "Ct? Mancini si è reso disponibile ma incontrerò anche Conte"

Ora che la Figc ha una nuova guida è ufficialmente ripartito il toto-ct. In un'intervista al Corriere della Sera Billy Costacurta, vice commissario della Federazione, prova a fare chiarezza: "I nomi sono quelli usciti sui giornali in questi giorni, una lista di cinque o sei. Persone che conosco bene e che, in alcuni casi, hanno diviso con me partite importanti. Ora si tratterà di verificare le loro idee e le loro disponibilità. Non ci sarà molto da aspettare, però bisogna fare le cose per bene".



Secondo diverse indiscrezioni in pole position ci sarebbe Roberto Mancini: "Lo conosco bene, abbiamo vinto insieme un Mondiale Militare. Ho letto che si è reso disponibile, ma non è l'unico con cui affronterò il discorso. Credo che dovrò muovermi parecchio. Andrò a Londra per parlare con Conte e in quella stessa città ora c'è Ancelotti...".



Il nuoco ct sarà più allenatore o selezionatore? "Fino a qualche tempo fa pensavo che sulla panchina dell'Italia dovesse sedere un selezionatore. Poi ho visto Conte all'opera in Francia e ho capito che si può fare anche la scelta contraria. All'Europeo Antonio ha fatto un lavoro strepitoso. Insomma, si può allenare anche in Nazionale".



Nell'attesa di conoscere il nome del successore di Ventura ("La mancata qualificazione al Mondiale? Non è stata tutta colpa sua") Costacurta spiega che prima sarà necessario individuare un traghettatore (a marzo ci sono le amichevoli con Argentina e Inghilterra): "Potrebbe essere Di Biagio. L'ho seguito all'Europeo Under 21 in Polonia e le sue scelte mi hanno illuminato".