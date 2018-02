Nazionale, Costacurta: "Conte il migliore dei possibili c.t."

"Non ho ancora scelto, ma tra i potenziali selezionatori, Conte è quello che, per me, potrebbe far meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi". Le parole di Alessandro Costacurta, raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sembrano una vera e propria dichiarazione di voto. Il punto è che, in realtà, non ci sarà nessun voto, ma sarà lui in persona a decidere chi sarà il prossimo c.t. della Nazionale e stando a quanto rivela, il favorito torna a essere Antonio Conte. Un piccolo cambio di rotta dopo aver spiegato spesso che, essendo tutti sotto contratto, era impossibile fare nomi certi



"Conte perché ha già dimostrato di saper fare il c.t. - spiega il subcommissario Figc da Bratislava - s’è visto all’Europeo, gli altri ancora no. Il che non vuol dire che non sarei tranquillo con Mancini, o con Ancelotti che però sembra tirarsi fuori. O con lo stesso Ranieri che ha avuto un’esperienza difficile con la Grecia, ma ne è uscito fortificato e poi è andato al Leicester. Sto cercando un allenatore, non un selezionatore. Quindi non trascurerei i tecnici del campionato: Gasperini e Giampaolo sono bravissimi e farebbero bene".



"Avete fretta, ma lo dico subito: Gattuso no, non lo contatterò, sarebbe un po’ presto. Sono sicuro che sarà c.t. tra qualche anno perché ha tutto, carattere, grinta, ma io gli voglio troppo bene; scegliendolo adesso gli farei del male. Ha dimostrato di avere qualità, metodo di lavoro, ma sto cercando un allenatore che abbia elaborato più conoscenze, più lavoro federale o più esperienza di panchine ad alto livello".



Leggermente diversa l'opinione di Fabbricini, commissario straordinario: "Ci vuole un’immagine credibile, ma in Italia se c’è una cosa che non manca sono i tecnici, anzi forse sono i più bravi al mondo. I nomi sono quelli, Conte, Ranieri, Mancini, Di Biagio. Gattuso? Per me non è impossibile, sarebbe spendibile perché ha immagine internazionale, è un campione del mondo, ha rimesso in carreggiata il Milan. Ma da questo a dire che sarà il prossimo c.t. ne corre. Vi assicuro che non c’è nessun gioco delle parti, il nome non è stato deciso, e Costacurta sta svolgendo con correttezza e competenza il suo giro d’incontri".