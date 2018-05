Nazionale, Costacurta: "Abbiamo contattato Mancini ma non c'è ancora l'accordo"

Alessandro Costacurta mette il freno sull'ipotesi Roberto Mancini alla guida della Nazionale. "È uno di quelli che potrebbero far ripartire il calcio italiano, ma non è il solo" spiega il vice commissario della Figc a margine di un incontro al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani.



Il dirigente federale entra nel dettaglio: "Abbiamo cinque o sei nomi di allenatori altissimo livello che possono aiutare la Nazionale ad essere protagonista. Mancini è uno degli allenatori che abbiamo contattato, ma non c'è ancora l'accordo. Aspettiamo la fine del campionato, rispettiamo le regole".



Come è noto Mancini è legato fino al 2020 allo Zenit San Pietroburgo che, secondo alcune indiscrezioni degli nultimi giorni, avrebbe intenzione di rivolgersi alla FIFA per ottenere un indennizzo (10 milioni) dal tecnico. La situazione dunque è più intricata di quanto si possa pensare.