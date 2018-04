Nazionale, Chiellini lascia il ritiro per l'infortunio alla coscia

Le sensazioni della vigilia sembravano chiare ma Giorgio Chiellini aveva voluto comunque rispondere alla chiamata di Luigi Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra.



Il difensore della Juventus è andato a Coverciano nel ritiro azzurro, ha sostenuto gli esami per controllare se l'infortunio alla coscia sinistra rimediato contro la Spal fosse migliorato tanto da poter scendere in campo almeno nella seconda partita ma i test non hanno dato esito positivo: Chiellini è quindi tornato a casa dove inizierà le terapie di recupero. Al suo posto il ct aveva precauzionalmente chiamato Ogbonna che quindi rimarrà con il gruppo.



Da verificare quindi la sua presenza in vista di due impegni fondamentale come la partita del 31 contro il Milan e l'andata contro il Real Madrid del 3 aprile ma i dieci giorni di sosta del campionato potrebbero accorciare i tempi di recupero.