Nazionale, carica De Rossi: "Al Mondiale ci andiamo di sicuro"

''Affermare che la Spagna è favorita non è sbagliato, ma noi non andremo lì a fare la vittima sacrificale. Ce la giocheremo, consapevoli di poter fare una piccola impresa''. Daniele De Rossi ostenta fiducia e serenità a pochi giorni da quella che da sempre è una sfida speciale.

"Al Mondiale andremo di sicuro, meglio se evitando gli spareggi che sono sempre una brutta gatta da pelare - ha proseguito il centrocampista azzurro e capitano della Roma - Ecco perché ci stiamo preparando come se fosse una finale, o comunque un primo turno del Mondiale. Che Italia vorrei vedere? Quella vincente che sta in quelle immagini'' ha risposto indicando le foto in Aula Magna a Coverciano dei trionfi azzurri del 1982, proprio al Bernabeu, e del 2006, con lo stesso De Rossi protagonista.

Verratti: "Non so neanche se gioco..."