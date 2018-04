Nazionale, Capello si tira fuori: "Ultima mia panchina allo Jinagsu"

"Ho già fatto le mie esperienze in Inghilterra e Russia. L'ultima mia panchina è stata in Cina, allo Jiangsu Suning". Fabio Capello, in un'intervista a Radio anch'io sport, assicura che non sarà lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale e annuncia l'addio dopo una lunga e gloriosa carriera.



L'allenatore di Pieris spiega nello specifico: "Volevo provare ancora una volta ad allenare una squadra, ho fatto tutto quello che volevo. Siamo riusciti a salvare una squadra presa ultima in classifica e sono felice così. Ora mi diletto di più a fare il commentatore, un ruolo in cui si vince sempre".



Con Capello fuori dai giochi, sembra davvero a un passo l'approdo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia: come emerso nei giorni scorsi la firma dovrebbe arrivare intorno a metà maggio, al termine del campionato russo.