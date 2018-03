Nazionale, Buffon: "Potevamo pareggiare, Dybala al Mondiale"

Poche domande sull'Italia, molte sull'Argentina. Gigi Buffon ha parlato ai media sudamericani dopo la sconfitta della Nazionale in amichevole e un paio di "titoli" li ha regalati comunque, soprattutto parlando del grande escluso della notte di Manchester, Paulo Dybala: "Siamo felici di averlo alla Juve, è un giocatore pazzesco e andrà senza dubbio al Mondiale". Sampaoli magari ne ha qualcuno in più, anche se ha riaperto le porte all'attaccante bianconero.



"Bisogna fare i complimenti all'Argentina - ha detto Buffon, migliore in campo all'Etihad - ha fatto una grande partita. Poteva finire in parità, 0-0, 1-1 o 2-2, ma loro sono riusciti a fare gol. L'Italia è in una fase di ricostruzione dopo l'esclusione dal Mondiale. È un momento storico molto particolare, ma in un'altra epoca, questa sarebbe stata una semifinale o una finale mondiale. L'Argentina ha grandi potenzialità, grandi giocatori davanti ed è molto forte dietro. È candidata a vincere il Mondiale insieme a Brasile, Germania e Spagna. Higuain? Sono molto contento del suo momento: è un campione e il suo ritorno in nazionale è meritatissimo".