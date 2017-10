Nazionale, Buffon: "Non siamo noi". Chiellini: "Mi sarei preso a schiaffi"

Ci mettono la faccia i vecchi, ce la mettono subito. Buffon, Barzagli e Chiellini. Il capitano della Nazionale parla dopo il pari con la Macedonia e prova a suonare la carica: "La partita con la Spagna ci ha tolto qualche sicurezza, psicologicamente pensavamo di essere arrivati a certi livelli. Sta a noi venirne fuori - spiega Buffon -. Non serve uno psicologo, ho visto che lo sport preferito è criticare il c.t., ma penso che queste partite una squadra e dei giocatori come pensiamo di essere noi devono vincerle in qualsiasi modo. Non possiamo fare dei salti di gioia, ma ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. Giocatori come me che sono qui da 20 anni, altri che hanno 100, 70, 50 partite devono trovare il modo di risultare decisivi e trascinare gli altri ragazzi. I fischi sono espressione di disapprovazione e sono in linea con quanto abbiamo fatto noi. C'è bisogno di una svolta, non siamo quelli del primo anno".



Chiellini è sulla stessa lunghezza d'onda: “La sconfitta di Madrid ha tolto quell’entusiasmo che serve per lavorar bene. Sicuramente c’eravamo fatti anche noi delle illusioni o convinzioni di essere più avanti. È stato un brusco arresto ma dobbiamo andare avanti. Sono un po’ deluso perché era una gara da vincere anche solo 1-0. Era importante fare tre punti per lavorare con fiducia. Lavoriamo, c’è poco altro da dire. I fischi ci stanno. Mi sarei dato uno schiaffo anche io. Dobbiamo guadagnarci gli applausi".



Barzagli vede meno collegamenti tra Madrid e Torino: "Non penso Madrid abbia pesato. Ci manca quella convinzione e fiducia in campo che ci vuole sempre perché dà sicurezza nelle giocate. Fischi? C'è da non stargli dietro ma ognuno può esprimere quello che vuole. Abbiamo fatto bene, a tratti potevamo fare meglio. Credo che nel secondo tempo abbiamo gestito un po' meno la palla. E' subentrata un po' di stanchezza. Ma siamo l'Italia e al Mondiale dobbiamo andarci per forza".