Nazionale, Buffon: "Ne ho vissute tante così, è l'ora dei fatti"

La notte della verità si avvicina: Gigi Buffon ne ha vissute tante, forse mai così agitate. Perché l'Italia è al bivio: o va al Mondiale, e avrà fatto il suo dovere, o è fallimento. Ecco le parole del capitano della Nazionale alla vigilia del ritorno del playoff contro la Svezia.



"La pressione è alta - spiega -, sappiamo quanto è importante questa partita per noi, per la nazione, per la storia della nazionale. Possiamo ribaltarla, culliamo il sogno di ottenere questo risultato che conta più della mia storia personale, del mio futuro in nazionale. È un momento carico di tensione vista la posta in palio. Abbiamo tutti grandi responsabilità".



"È capitato tante volte nella mia carriera di essere davanti a delle gare così. Un passaggio del turno sarebbe importante per il movimento calcistico nazionale e innanzi a ciò i discorsi relativi al mio personale futuro non sono importanti. In questo momento la mia situazione è secondaria, non conta nulla. Abbinerei la soddisfazione personale a quella collettiva, che è sicuramente più importante".



"Noi giocatori la viviamo in modo sereno, ma ognuno di noi la vive nel suo modo personale. Per quanto mi riguarda da venerdì sono in tensione, ho la giusta attenzione per la gara. Agli italiani non vogliamo dare messaggi a parole, ma sul campo. Da parte nostra è arrivata l’ora dei fatti. Siamo costretti a una piccola impresa, è necessario che la gente ci sostenga. L'importante è che i tifosi accettino qualche piccola sbavatura, perché così un giocatore si sente aiutato e spinto. Se, viceversa, piovono fischi e critiche, gli effetti sono negativi… per quelli c’è spazio dal novantesimo minuto in poi, ognuno di noi deve avere l’umiltà di accettarli".