Nazionale, Buffon giocherà una partita d'addio

Stavolta non ci saranno lacrime, o forse sì. Ma di sicuro non saranno le stesse. Gigi Buffon vestirà di nuovo la maglia della Nazionale, per l'ultima volta, dopo il pianto di San Siro a fine gara contro la Svezia. Darà l'addio giocando la sua partita numero 176 in azzurro: una carriera lunga 20 anni conclusa con la delusione più grande, l'esclusione dal Mondiale.



Secondo la Gazzetta dello Sport, la Figc sta studiando la soluzione più adatta per organizzare la gara d'addio del capitano: difficilmente sarà presente a Nizza per l'amichevole di venerdì 1 giugno contro la Francia, verosimilmente Buffon salterà davanti ai propri tifosi, in tutti i sensi. La Federcalcio, infatti, organizzerà un'amichevole a Torino o Parma, quelli che sono stati i suoi stadi, per dar modo a Gigi di sentire ancora più vicino il calore del pubblico. E magari piangere ancora. Ma per commuoversi.