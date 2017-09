Nazionale, Bonucci: "La Spagna deve insegnarci molto"

''Adesso non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo Mondiale. Contro Israele non potrò esserci ma sono certo che i miei compagni daranno il massimo''. Leonardo Bonucci ha voluto dare la scossa all'Italia ko per 3-0 al Bernabeu contro la Spagna.

Un ko che complica il cammino degli azzurri verso Russia 2018 facendo prevedere lo spauracchio degli spareggi a novembre. ''Una sconfitta pesante con un avversario dalle qualità indiscutibili, ma zero alibi comunque per una prestazione che deve insegnarci tanto'' - ha aggiunto sul proprio profilo Instagram il capitano del Milan che, ammonito, non potrà per squalifica dare il suo contributo martedì a Reggio Emilia contro Israele, gara che a questo punto Ventura e il suo gruppo non possono assolutamente fallire.

Il tempo di atterrare a Firenze da Madrid coi compagni, poi Bonucci in giornata ha lasciato Coverciano come pure Spinazzola dolorante alla caviglia destra, per raggiungere i rispettivi club. Assenze che sommate a quella di Chiellini, infortunatosi venerdì durante la rifinitura, hanno fatto scattare l'allarme in difesa. Ventura così ha convocato Davide Zappacosta fresco di trasferimento al Chelsea. L'esterno è sceso subito in campo con il gruppo di azzurri che non hanno giocato o sono entrati a gara in corso, mentre gli altri hanno fatto palestra e lavoro di scarico.

Clima di delusione, spazzato via però dall'imminente impegno di martedì, decisivo per reagire e riscattarsi. Ci saranno cambi in formazione come già aveva annunciato il ct nei giorni scorsi, a maggior ragione dopo i recenti forfait: si candidano Conti (in ballottaggio con Zappacosta), Montolivo, uno tra Rugani e Astori, Bernardeschi se Candreva sarà fatto inizialmente rifiatare.