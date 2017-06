Nazionale, Balotelli prepara il ritorno a Nizza contro l'Uruguay

Dall'Uruguay all'Uruguay per celebrare il probabile ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. Dal 24 giugno 2014, giorno di Italia-Uruguay ai Mondiali in Brasile, al prossimo 7 giugno per l'amichevole Italia-Uruguay di Nizza, prima delle due sfide che vedranno impegnati gli azzurri anche il giorno 11 contro il Lichstestein.

Curiosi ricorsi e suggestive coincidenze. La notizia del probabilissimo ritorno di SuperMario in Nazionale è suffragata dalla presenza di Ventura e Oriali domenica sera a Nizza per la sfida tra i rossoneri e il Psg vinta dalla squadra di Mario 3 a 1 con la prima rete segnata proprio dall'italiano.

Una prestazione di sostanza che è piaciuta al commissario tecnico azzurro; probabilmente, la missione di Ventura e Oriali ha galvanizzato l'attaccante. In questo senso Balotelli ha già percepito qualche segnale positivo e ha intenzione di spingere al massimo in questo finale di stagione per il tanto sospirato ritorno in azzurro.

Da giovane irrequieto e caduto in disgrazia presso i senatori azzurri dopo il Mondiale brasiliano, a 27enne quasi maturo pronto ad assumersi delle responsabilità adesso nei confronti di un gruppo molto giovane.

In tal senso le probabili scelte di Ventura sono già state condivise con i leader dello spogliatoio, che sono pronti a perdonare Supermario, al quale è stato chiesto di rigare dritto dal punto di vista comportamentale da qui in avanti…

Un post condiviso da Mario Balotelli(@mb459) in data: 2 Mag 2017 alle ore 03:41 PDT

Paolo Bargiggia