Nazionale, Balotelli pre-convocato da Di Biagio

Una buona notizia per Mario Balotelli, al centro in questi giorni di alcune polemiche con il senatore della Lega Tony Iwobi e con Dani Alves. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il ct della Nazionale Gigi Di Biagio ha pre-convocato l'attaccante del Nizza, così come Graziano Pellé, per le amichevoli che l'Italia disputerà contro Argentina e Inghilterra rispettivamente il 23 (a Manchester) e 27 marzo (a Wembley).



Chi gioca all'estero deve essere 'allertato' prima degli altri e l'ex Milan avrebbe buone chance di essere convocato alla luce del suo rendimento in Ligue 1: non indossa la magli azzurra dai Mondiali del 2014 quando l'allora squadra allenata da Cesare Prandelli venne eliminata nella prima fase.



Pellé è invece assente dalla sfida con la Spagna del 6 ottobre 2016 (qualificazione ai Mondiali): al momento della sostituzione il giocatore, attualmente in forza allo Shandong Luneng, si rifiutò di dare la mano a Ventura.