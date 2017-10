Nazionale, Balotelli: "Meglio cucirmi la bocca"

Nonostante un ottimo inizio di stagione con il Nizza (che fa il paio con quello di un anno fa, sempre in Francia), le difficoltà offensive della Nazionale e l'infortunio di Belotti, Gian Piero Ventura non è ancora convinto di riconvocare Mario Balotelli in Nazionale. Dopo Nizza-Lazio di Europa League, l'attaccante ha chiuso - almeno per il momento - così la questione: "Merito la convocazione? Non sono io a doverlo dire, chiedetelo a chi deve decidere. Io sull’argomento non parlo, anzi... mi cucio la bocca, che è meglio".



Il retroscena di Repubblica lascia trasparire un Balotelli deluso ma che saggiamente preferisce non fare polemica e, anzi, da grande tifoso azzurro avrebbe chiesto nel finale di partita un "favore" a Ciro Immobile: "Mi raccomando... non lasciatevi scappare il Mondiale". Contro la Svezia quasi certamente Mario dovrà tifare Italia davanti alla tv ma il sogno di Russia 2018 rimane vivo.