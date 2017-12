Nazionale, approvati quattro stage tra dicembre e aprile

"Domani? Dipende dalla mano d'oro", con questa battuta il presidente della Figc Carlo Tavecchio, all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A, commenta il sorteggio per i playoff di accesso ai Mondiali della nazionale italiana.



La Lega Serie A ha anche approvato gli stage della Nazionale proposti in Assemblea da Tavecchio: "Saranno a dicembre, gennaio, febbraio ed aprile. Inoltre - ha annunciato il commissario della Lega Serie A - abbiamo stanziato 100 mila euro per lo stadio di Lampedusa".



Nel corso dell'assemblea, alla presenza di 18 club (assenti Napoli e Chievo), Tavecchio ha approvato all'unanimità il nuovo statuto: governance più snella, entro fine novembre andranno eletti un presidente di rappresentanza, un amministratore delegato e direttore generale.