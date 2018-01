Nazionale, Ancelotti si chiama fuori: "Voglio un club"

L'ultima volta che era stato negli studi di Premium Sport Carlo Ancelotti si era dimostrato possibilista per un eventuale futuro sulla panchina della Nazionale, ma in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport l'ex allenatore del Bayern Monaco chiude (quasi) definitivamente a questa ipotesi.

"Se sarò il il prossimo ct dell'Italia? La mia risposta è questa: la Federazione, ora con l’aiuto del Coni, deve creare una sua nuova struttura, dopodiché prenderà la decisione. Io resto della mia idea, ci vuole prima chiarezza, poi ci si può pensare, anche se il mio obiettivo rimane quello di allenare una squadra di club. Quale? Ancora non lo so, è tutto in alto mare, bisogna aspettare un paio di mesi. Ora torna la Champions e, a meno che non vengano cambiate le regole, c’è una sola squadra che la vince. Le altre che faranno?".

La Champions dunque, la vera passione del tecnico ex Milan e Real, secondo cui quest'anno non c'è una vera favorita: "Prima c'erano 4-5 squadre, le due spagnole, il Manchester United, il Bayern e la Juve (nell’ultimo periodo), ora si sono aggiunte altre 2-3 inglesi e il PSG". Sarà durissima quindi pr la Juventus raggiungere ancora la finale: "È una squadra che difficilmente sbaglia una partita e ancora più difficilmente sbaglia un periodo. Anche quando sul campo incontra dei problemi trova sempre il risultato, proprio come sta accadendo adesso e questo perché ha un’assoluta solidità difensiva. Però col Tottenham non è mica semplice".

Infine il tecnico parla anche di campionato e manda un 'avvertimento' al Napoli: "Quando la Juve ha fame è difficile da fermare. Il Napoli? Gioca un bel calcio, è vero, ma in Champions non è fortunato. L’anno scorso è stato eliminato agli ottavi dal Real Madrid che poi ha vinto la Coppa, quest’anno era nel girone dal Manchester City che potrebbe vincerla".