Nazionale, Ancelotti si candida: "Sarebbe una bella cosa"

Una sola sconfitta da inizio stagione, la vetta della Bundesliga con 4 punti di vantaggio sul Dortmund, i festeggiamenti all'Oktober Fest: per Carlo Ancelotti la nuova avventura sulla panchina del Bayern Monaco è iniziata alla grande, ma l'ex tecnico di Juve e Milan sogna un ritorno in Italia, magari alla guida della Nazionale. "Beh, sarebbe una bella cosa..." ammette durante il programma 'La partita perfetta' Ancelotti, che poi aggiunge: "Per chiudere il cerchio, ma non dico dove".

Impossibile però non pensare alla panchina Azzurra, dove Giampiero Ventura, molto criticato seppur difeso da Tavecchio, sembra già un pochino in bilico: "L'inizio è stato difficile ma supportato dai risultati - ha detto Ancelotti a proposito dell'attuale ct - A tratti si è vista una buona Italia, Ventura sta rinnovando inserendo molti giovani e ci vuole pazienza. Contro la Spagna però nel girone non sarà facile". Stuzzicato sul tema Italia, il tecnico del Bayern ha poi ricordato la sua esperienza come vice di Sacchi nel 1994: "Indimenticabile, è mancata solo la ciliegina sulla torta", ha detto.

Inevitabile un bilancio sul suo primo periodo alla guida del Bayern: "Cosa ho cambiato rispetto a Guardiola? Ognuno ci mette del suo ma questa squadra era davvero ben preparata, ha grandi qualità grazie a lui nel possesso e nella transizione. Io cerco di fare meno danni possibili. La Bundesliga - ha aggiunto Ancelotti -, è un campionato interessante, soprattutto è un bell'ambiente, perchè gli stadi sono tutti pieni, moderni, la gente va allo stadio e si diverte. L'anno scorso hanno avuto una media-spettatori di 42.000, perciò c'è grande interesse, c'è grande passione, pur nel rispetto dell'educazione, nel rispetto dell'avversario. Insomma, è un bell'ambiente". Insomma solo sensazioni positive per il tecnico di Reggiolo, che apprezza anche la cucina tedesca: "Sinceramente a me piace, non è quella italiana però è abbastanza similare a quella del Nord Italia. Qui si mangia molto il maiale e da giovane diciamo che mangiare maiale era all'ordine del giorno".

In conclusione una battuta sul Milan e sull'imminente cambio di proprietà: "Il fatto che Berlusconi lasci, è una cosa un po' strana, però d'altra parte i cicli come si aprono poi finiscono. E l'augurio è che il Milan possa passare in mani competenti, a gente che ha passione e che si innamora di questa squadra, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto emotivo"