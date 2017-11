Nazionale, il sì di Ancelotti ancora possibile

Carlo Ancelotti avrebbe rifiutato la proposta di Tavecchio per diventare nuovo ct dell'Italia. L'anticipazione, data dal procuratore Giovanni Branchini a Radio Deejay e poi rilanciata dal Corriere dello Sport, costringerebbe il presidente federale a trovare un'alternativa da portare sul tavolo del Consiglio federale di lunedì. "Rispetta tutti ma non se la sente di accettare, mi sento di escludere questa possibilità" le parole di Branchini sull'ipotesi di Ancelotti come successore di Ventura.



In realtà i giochi non sono ancora chiusi: prima serve stabilizzare la parte "politica" e quindi sarà decisivo il Consiglio federale di lunedì. Una volta che il sistema calcio avrà ritrovato i suoi equilibri e il progetto di Tavecchio sarà chiaro, si passerà all'opera di convincimento su Ancelotti. Che, non è un mistero, avrebbe proprio chiesto chiarezza sul futuro del calcio italiano prima di decidere se dire sì o no.