Nazionale, accordo Mancini-Figc: ma c'è l'ostacolo Zenit

Una settimana dopo il primo contatto ufficiale, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe arrivata la fumata bianca tra la Figc e Roberto Mancini: trovato l'accordo per un contratto biennale da circa due milioni di euro a stagione, l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo pur di diventare nuovo ct ha accettato un taglio dello stipendio (ora guadagna circa quattro milioni di euro), mentre dello staff si parlerà più avanti.



Anche perché prima andrà risolto il problema con lo Zenit, decisamente infastidito dalla situazione. L'intenzione del Mancio è quella di dimettersi il 14 maggio, giorno successivo alla fine della Premier League russa, ma questa decisione potrebbe portare a due scenari dall'esito imprevedibile. Il primo prevede una sorta di accordo extracontrattuale tra Figc, Mancini e Zenit che comporti un indennizzo economico ai russi, il secondo è che la società si rivolga alla Fifa per la rottura del contratto "senza giusta causa" con possibile richiesta danni.



Ecco perché la Federazione, prima di far firmare il contratto a Mancini, aspetta che si risolva la situazione con i russi (in quel caso presentazione ufficiale il 21 o 22 maggio). Nello scenario, al momento remoto, che tutto saltasse, l'opzione B per la Nazionale sarebbe Claudio Ranieri, come riportato dal Corriere della Sera.