Nazionale, 10 milioni per convincere Ancelotti, Conte o Mancini

Se la Figc deve ancora decidere il nuovo presidente, ci sono stati passi in avanti per quanto riguarda il nuovo ct della Nazionale: come emerso dal Consiglio Federale di ieri, il dg Uva (uomo dei conti) per il 2018 ha messo da parte circa 5 milioni di euro lordi da spalmare in sei mesi, considerando che l'incarico partirà da luglio.



Come ricorda il Corriere della Sera, la Federazione pensa di investire 10 milioni per allenatore e staff che dovranno sostituire Ventura e guidare l'Italia ad una rinascita. Visto il maxi-budget, rimangono calde le piste Ancelotti (preferito da Tavecchio e anche da Tommasi), Conte (che ha lasciato un bel ricordo) o Mancini (che a Tiki Taka ha detto "non lo escludo assolutamente, come penso altri allenatori. La Nazionale è molto importante e quando si fa l’allenatore non c’è niente da escludere").



In estate, però, big come Real Madrid e Paris Saint Germain potrebbero cambiare allenatore ed ecco che se il valzer di panchine lasciasse la Figc impossibilitata a puntare su Ancelotti, Conte e Mancini ecco che rispunterebbe Ranieri. Intanto Di Biagio è pronto al salto: l'attuale ct dell'Under 21 guiderà gli azzurri nelle amichevoli contro Inghilterra, Argentina, Francia e Olanda da marzo a giugno.