Nations League, Germania: Khedira ed Emre Can esclusi

Massimiliano Allegri non sarà certamente disperato. Il suo collega Joachim Löw ha escluso Sami Khedira ed Emre Can dall'elenco dei convocati per le prossime due partite della Germania, quella contro la Francia valida per la Nations League il 6 settembre (in esclusiva sulle reti Mediaset) e l'amichevole con il Perù. I due centrocampisti della Juve, dunque, resteranno a disposizione del tecnico bianconero, in compagnia di Cristiano Ronaldo, che invece ha rinunciato per scelta alla nazionale, preparando tranquillamente la gara col Sassuolo e il debutto in Champions.



Khedira ha fatto parte della spedizione fallimentare al Mondiale subendo la prima storica eliminazione tedesca al primo turno. Emre Can, invece, non c'era, perché non si era ancora pienamente ristabilito dopo il lungo stop nel finale di stagione, quando indossava ancora la maglia del Liverpool. Löw ha richiamato Sané, sorprendentemente escluso dal Mondiale, e lancerà anche i giovani Thilo Kehrer (Psg), Kai Havertz (Leverkusen) e Nico Schulz (Hoffenheim).



Questo l'elenco completo:



Portieri: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen. Difensori: Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Nico Schulz, Niklas Sule, Jonathan Tah. Centrocampisti: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Toni Kroos. Attaccanti: Thomas Muller, Nils Petersen, Marco Reuas, Leroy Sane, Timo Werner.