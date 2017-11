Nations League allargata a tutti i continenti: la Uefa ci pensa

Le novità non finiscono mai. Più partite ufficiali inserite in un torneo, così da coinvolgere un numero sempre maggiore di Nazionali, che potrebbero disputarsi negli anni dispari. Nel giorno della conferma, da parte dell'Esecutivo dell'Uefa a Nyon, delle regole e del logo della Nations League, viene a galla un'ulteriore idea destinata ad azzerare il numero delle amichevoli che coinvolgono le Nazionali e che spesso vengono considerate senza significato sportivo, con chiaro riferimento ai risultati.



Il progetto è quello di arrivare a un ampliamento della Nations League, coinvolgendo tutti i 223 membri delle federazioni calcistiche di sei continenti che, ogni due anni, prendono parte alla fase finale dei rispettivi tornei. Il modello che la Fifa intende seguire è proprio quello della Lega delle Nazioni Uefa, che scatterà a settembre dell'anno prossimo.



Le squadre sarebbero classificate in sette divisioni secondo il rispettivo ranking Fifa. Ogni confederazione dovrebbe affrontare le qualificazioni fino alla fase finale. I vincitori dei gruppi avrebbero accesso a una fase di otto squadre provenienti da altri continenti destinate ad affrontarsi a giugno. Se approvata la Lega delle Nazioni unite avrebbe inizio nel 2021.