Natale da numeri 10, Maradona riceve in dono la maglia di Totti

Un regalo da numeri 10. Diego Armando Maradona sotto il proprio albero di Natale ha trovato un pacco giallorosso proveniente dall'Italia con dentro la maglia del capitano Francesco Totti, in questi giorni in vacanza alle Maldive con la famiglia. La leggenda argentina ha deciso allora di ringraziare il Pupone con un messaggio attraverso il proprio profilo Facebook: "Grazie mille Francesco Totti per regalarmi la tua maglietta per Natale. Sei un grande!!!".