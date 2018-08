Nasri, aumenta la squalifica per doping: tornerà a gennaio

Cattive notizie per Samir Nasri che, dopo la fallimentare esperienza in Turchia con l'Antalyaspor (solo otto presenze prima della rescissione di contratto), è attualmente svincolato: l'Uefa gli ha prolungato la squalifica per doping da sei a diciotto mesi anche se lo stop sarà retroattivo quindi il franco-algerino potrà tornare ad allenarsi in novembre e in campo a gennaio del 2019. Nasri era stato squalificato perché si era fatto un'autotrasfusione a scopo terapeutico, pratica vietata dalla Wada.



All'inizio del prossimo anno, a 31 anni e mezzo compiuti, Nasri proverà dunque a riprendersi ciò che ha buttato: un grande talento che aveva vestito le maglie di Marsiglia, Arsenal e Manchester City prima di perdersi al Siviglia e finire in Super Lig ed oggi svincolato.