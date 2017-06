Nasce la Bobo Summer Cup: sfida a footvolley in spiaggia con Vieri

Un maxi torneo amatoriale di footvolley, con 96 squadre in lizza, e con l'incasso delle quote di partecipazione devolute in beneficenza alle popolazioni di Marche e Abruzzo colpite dal terremoto. Lo organizza, dal 15 al 30 luglio, sulle spiagge di Cervia, Bobo Vieri, ex bomber di Inter, Juve e Atletico Madrid.

Il 'Bobo Summer camp 2017', presentato a Milano, è una kermesse che porterà a confrontarsi nella disciplina amata anche da stelle del calcio mondiale, celebrities di fama mondiale, calciatori dilettanti e amatori: sarà personalmente Vieri a selezionare le 96 squadre tra tutte quelle iscritte, visionando gli spot di 50" che dovranno essere allegati alla richiesta di iscrizione, "dimostrando - spiegano gli organizzatori - di avere simpatia, qualità ed energia sufficienti per tentare di superare i gironi eliminatori ed arrivare alla fase finale" nella quale entrerà in scena anche la squadra di Bobo Vieri. Le raccolte pro terremotati saranno attivate attraverso la onlus di Andrea Ranocchia.