Napoli, Sarri suona la carica: "Vogliamo la rivincita"

Con la testa sempre impegnata dalla lotta scudetto con la Juventus, il Napoli va alla ricerca di una vera e propria impresa per ribaltare l'1-3 di una settimana fa sul campo del Lipsia: "All’andata abbiamo fatto una prestazione da cialtroni - ha detto Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia - ed è colpa di tutti e mia al 70%. Non mi è piaciuto che sia stata data la colpa a chi ha giocato meno, l’ambiente tutto, comprensivo di staff e società, ha sbagliato approccio. Adesso vogliamo prenderci una rivincita sulla gara d’andata e passare il turno".

"Mertens? Non ha nulla di grave, ma fino a domattina non so dire se sarà disponibile. Vedremo. Passaggio del turno? Le percentuali di passaggio sono a favore del Lipsia, ma non ci deve interessare. Ho la fortuna di allenare una squadra inattaccabile sull’intensità degli allenamenti. Giovedì scorso avevo visto gli atteggiamenti di sempre, è stato un fulmine a ciel sereno". Grandi parole di stima per Zielinski: Talento assoluto, grandi doti fisiche e tecniche. Se crescerà ancora sarà il nuovo De Bruyne".

"Faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi - ha continuato Sarri - loro sono concentrati sulla Serie A, è nostro dovere attirare il loro interesse anche verso l’Europa League. Il Lipsia è una squadra forte: dobbiamo riscattarci, avere un pizzico di follia per pensare di poterci qualificare. Potrebbe darci gusto, darci sensazioni che in Europa abbiamo fatto fatica a trovare. La presunta saletta per fumatori? La nostra società chiede sempre una sala per lo staff, se poi ci fanno fumare è meglio. Li ringrazio sentitamente”.

In conclusione una battuta sulle parole di Fonseca: "Mi fa piacere che mi abbia detto che mi segua, è un allenatore interessante. Lo Shakhtar è una squadra che gioca in tecnica ed in velocità, ha quattro ragazzi offensivamente validi. Così come i centrocampisti centrali, stimo molto Fonseca e lo ringrazio per la stima".