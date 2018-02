Napoli, Sarri: "Rosa limitata per il doppio impegno"

Il Napoli vince 2-0 a Lipsia e sfiora la grande impresa, ma alla fine viene eliminato, benché a testa alta, e dopo il match Maurizio Sarri non può fare a meno di pensare alla sciagurata sfida di andata: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un supplementare e quel gol finale lo abbiamo pagato. La squadra ha dato una risposta forte e questo è un bel messaggio per il campionato. A tratti pretendiamo tutti anche troppo, questo gruppo è rimasto limitato a livello numerico ed il doppio impegno è pesante".

Nessuna polemica però: "Questa è solo una constatazione, detto che la partita di andata l’abbiamo fatta male. Prendiamo l’aspetto importante di questa storia, che questa squadra ha un anima. L’aspetto positivo è che avremo più tempo per allenarci, anche se un doppio confronto di questo tipo ti lascia l’amaro in bocca. Stasera mi è sembrato evidente che questa squadra fosse alla nostra portata”.

Poi in conferenza il tecnico sottolinea un altro aspetto che gli piace spesso ricordare: "Questa società ha aumentato fatturato e importanza e ha ottenuto in questi anni risultati straordinari. Dalla gara di questa sera si prende l'aspetto positivo, ci resta ancora un obiettivo. Anche se si fa finta di nulla noi siamo il quinto monte-ingaggi d'Italia e siamo molto più vicini alle ultime che alle primissime. Poi è chiaro che tutti vogliono vincere e lo vogliamo anche noi, ma ci deve essere riconosciuto quanto abbiamo fatto. La pressione deve restare logica, non può diventare illogica. Poi se si riuscirà a far felice il popolo di Napoli per noi sarà la soddisfazione più grande. Voglio ringraziare i tifosi che c'erano qui stasera e sono solidale con coloro che non potranno venire a Cagliari: il divieto di trasferta è inconcepibile. Tra le cose che abbiamo fatto la più bella è stata quella di far innamorare la tifoseria".