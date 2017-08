Napoli, Sarri: "Per 60' abbiamo messo sotto l'Atletico"

Il primo ko stagionale contro l'Atletico Madrid (2-1 in rimonta) in Audi Cup non preoccupa Maurizio Sarri. Ecco le parole del tecnico del Napoli dopo la sfida contro i colchoneros di Simeone.



"Per 60 minuti abbiamo disputato un'ottima partita, mettendo sotto l'Atletico. Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Sono soddisfatto, ma arrabbiato con chi è entrato perché poteva fare di più".



"Contro squadre fisiche come queste può capitarci di soffrire sulle palle inattive. Possiamo lavorare, ma non posso allungare i miei giocatori. In quel momento avevamo un'altezza media ridotta, è un aspetto che può crearci problemi in qualche partita".



"Le condizioni di Ounas sono da valutare, in questo momento è dolorante. Domani ne sapremo di più: speriamo che non sia nulla di grave (dai primi accertamenti si tratterebbe di una distorsione alla caviglia destra ndr). Partita troppo caricata dall'Atletico? E' giusto che tutti giochino al massimo, è stata partita vera e così doveva essere. Però Godin poteva risparmiarsi un'entrata simile".