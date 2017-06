Napoli, Sarri: "Orgogliosi di aver messo in difficoltà la Juve"

Delusione ma anche orgoglio. Sono i sentimenti che Sarri esprime dopo l'eliminazione del Napoli in Coppa Italia: "Abbiamo fatto 3 gol a una squadra che subisce pochissimo, però non siamo riusciti a portare a termine l'impresa. I 20 secondi di Torino, quando si è passati dal possibile 2-2 al 3-1 (intervento di Pjanic su Albiol in area non sanzionato e rigore per contatto Reina-Cuadrado) pesano sulla qualificazione. La senzazione è che leggermente ci stiamo avvicinando ai bianconeri e possiamo batterli sempre nella partita singola. Aver messo la Juve in difficoltà in queste due partite è motivo di soddisfazione".



Il tecnico analizza quindi l'andamento del match e il cambio di passo dei suoi con l'ingresso di Mertens nel tridente con Callejon e Insigne: "Sono continuamente pericolosi quei tre. Milik ha fatto bene nella prima fase, poi il gol subito ha pesato mentalmente, in quella fase è calata tutta la squadra. Ma in questo momento la soluzione con tre giocatori rapidi è quella che ci fa rendere al meglio".



Al San Paolo è stato decisivo l'ex fischiatissimo, Gonzalo Higuain: "E' stato l'Higuain che l'anno scorso ho visto per una trentina di partite. Quando si esalta è un giocatore che può fare la differenza, ma questo era chiaro anche prima della partita di stasera. Ho avuto la percezione che tutta la Juventus avesse un pizzico di cattiveria in più. Esser stati messi sotto così li avrà pungolati nell'orgoglio".



"Bisogna finire un percorso di crescita nella testa, nella personalità, nella tattica. Commettiamo troppi errori individuali, ma a livello complessivo siamo cresciuti molto. Poi, che la Juve sia una società forte sotto tutti i punti di vista si sa. Non è che soltanto il Napoli non riesce a raggiungere la Juventus, ma nessuno ci riesce" conclude Sarri.