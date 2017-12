Napoli, Sarri: "Insigne è unico, non mi occupo di mercato"

Maurizio Sarri soddisfatto dopo l'1-0 all'Udinese con cui il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto la nostra partita nonostante i tanti cambi di formazione, è un aspetto che fa piacere. Ounas e Giaccherini hanno faticato, sono poco brillanti ed è anche colpa mia che gli do poco minutaggio".



Qualche rimpianto sulle scelte iniziali? "Ogni mattina mi sveglio cercando di fare le scelte migliori per vincere, ovvio poi che non ci sono quattro o cinque Insigne ed è normale che uno come Lorenzo possa decidere la partita, lui e Mertens sono bravi a trovarsi in velocità".



Il tecnico azzurro si toglie un sassolino dalla scarpa: "Ci hanno definito in crisi dopo la sconfitta contro la Juventus che è una squadra fortissima. Ma momenti così capitano durante una stagione e abbiamo ripreso a segnare a Torino". Infine, sul mercato: "Non me ne occupo io, bisogna parlarne con la società. Io devo far rendere chi ho già, anzi spero che Ghoulam e Milik rientrino velocemente. Il mio rinnovo? Non ci penso in questo momento".