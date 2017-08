Napoli, Sarri incontentabile: "Bisogna trovare ritmo e intensità"

Maurizio Sarri, al termine della sfida di Audi Cup, vinta 2-0 contro il Bayern Monaco analizza pregi e difetti della prova del suo Napoli. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico degli azzurri.



"Ancelotti è un tecnico che ha vinto tutto e lo ha fatto in varie squadre in tutta Europa. Se un allenatore con una carriera così gloriosa ha parole positive per me mi fa enormemente piacere. E sono convinto che il Bayern sarà a punto per l'obiettivo della Supercoppa".



"Volevamo conquistare un bel risultato e la squadra ha risposto bene. A livello di qualità abbiamo fatto leggermente meno bene di ieri. Ieri c'è stata più intensità. Oggi abbiamo avuto meno cali di attenzione e i ragazzi hanno risposto alle mie sollecitazioni. Oggi avevamo meno gamba, ma questo è normale".



"Abbiamo fatto partite utili visto il livello dell'avversario, ma non so quanto utili sulla condizione perchè s'è giocato a temperature caldissime e non a grande ritmo quindi. Io avevo chiesto cose diverse: affronteremo avversari più avanti di noi al preliminare".



"C'è da trovare il ritmo al 100%, non è così scontato. Speriamo in Inghilterra (amichevole contro il Bornemouth ndr) ci sia una temperatura diversa anche perché loro hanno grande ritmo e possono metterci in difficoltà, ma a noi questo fa comodo".



"Nel finale abbiamo fatto un 4-4-1-1 con Milik dietro la punta, ma per necessità: non avevamo un altro esterno e un po' era utile per il finale per avere più fisicità sulle palle inattive".