Napoli, Sarri: "In campionato un atteggiamento diverso"

"Abbiamo fatto bene nel primo tempo: solidi, compatti, abbiamo concesso poco e si ripartiva con cattiveria. Il secondo invece non mi è piaciuto, non l'abbiamo fatto bene, siamo stati leziosi, distratti e abbiamo giocato in punta di piedi". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta. "La squadra che mi è piaciuta meno - ha aggiunto Sarri - è quella che aveva più 'titolari' in campo".

"Stiamo facendo una stagione straordinaria - continua il tecnico degli azzurri - In campionato la squadra gioca con un altro atteggiamento, forse soffriamo le partite a eliminazione diretta. Di sicuro nelle coppe qualcosa di meglio potevamo farla, ma inconsciamente la squadra ha senza dubbio più attenzione nelle partite di campionato che in coppa". "Forse inconsciamente c'è più applicazione in campionato - ha detto ancora Sarri - L'Atalanta poi è capace di toglierci il ritmo, è più fisica di noi e ci infastidisce sempre. È una squadra con cui bisogna giocare al massimo delle nostre opportunità, difendendo in maniera feroce e cercando di fare male nelle poche occasioni che ti concedono, se non siamo al 100% con loro si fatica".

"Un calo dopo la sconfitta con la Juve? Non direi, perché fino a stasera le avevamo vinte tutte. Chiaramente è una partita che ti resta addosso, ma non penso più di tanto vista la reazione che abbiamo avuto dopo".