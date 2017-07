Napoli, Sarri: "Difficile per noi inserirci in questo mercato"

Il Napoli scalda il motore in vista del playoff di Champions League. Gli azzurri saranno impegnati nell'Audi Cup e affronteranno l'Atletico Madrid e una tra Liverpool e Bayern Monaco. Alla vigilia della manifestazione Sarri parla in conferenza stampa con Simeone, Klopp e Ancelotti: "Mi sento quasi un intruso, loro hanno vinto tanto più di me. Affrontiamo questo torneo con due gare in poco tempo, utilizzeremo tutti i giocatori ma credo lo faranno tutti, nessuno può fare 180' in questa fase della stagione. Dovremo dosare le due formazioni per proporle omogenee".



"L'invito è un riconoscimento ai miei due anni di lavoro? Spero di sì per quanto fatto dal Napoli, questa squadra è in crescita a livello di mentalità. La scelta di tutte le componenti societarie era di andare avanti con questo gruppo. Era anche difficile inserirsi in un mercato attuale per una realtà come la nostra perchè si sentono operazioni a livello economico impressionanti. Speriamo nella continuità, che può salire ulteriormente vista l'età media della nostra squadra. Ci proviamo" aggiunge il tecnico degli azzurri.



Nessuna formazione italiana ha mai vinto l'Audi Cup: "Le squadre vengono da un periodo duro di lavoro, non saranno nella loro massima espressione e poi giocare col caldo che si prevede domani non aiuterà il ritmo. Per noi è difficile visto il livello dei club che partecipano. Abbiamo la problematica del preliminare, lì possiamo trovare squadre più avanti di noi nella preparazione. Sarà difficile fare risultato, ma sarà un'esperienza importante".