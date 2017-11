Napoli numero uno in Europa: infortuni ridotti (quasi) a zero

Tra le squadre di calcio di massima serie che occupano i vertici delle classifiche è il Napoli quella che ha subìto meno infortuni in Europa: a confermarlo sono i risultati della "Uefa Elite Club Injury Study" svolta dal Football Research Group tra 19 squadre internazionali da luglio a settembre 2017. La ricerca annovera l'infortunio di Milik ma non quello, più recente di Ghoulam.



I dati relativi agli azzurri sono confortanti e confermano un trend positivo ormai pluriennale che ha come protagonista lo staff medico della società partenopea, composto da Alfonso De Nicola, Enrico D'Andrea e Raffaele Canonico: i due gravi infortuni sono di natura traumatica e non muscolare, dato che dimostra come la preparazione atletica, a Napoli, sia di livello eccezionale.



Lo studio ha preso in considerazione tutti club di Champions come Monaco, Borussia Dortmund, Celtic, Chelsea, Atletico Madrid, Barcellona, Basilea, Porto, Shakthar Donetsk, Juventus, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Cska Mosca, Anderlecht, Benfica, Sporting Lisbona e Tottenham.



Il tasso medio di lesioni totali per tutte le squadre è stato di 4,2 lesioni per ogni 1000 ore di attività, con tassi individuali che vanno da 0,6 (del Napoli) a 9,7. In media ciascun giocatore per infortunio ha rinunciato a 1,7 sessioni di allenamento, da 0,1 (del Napoli) a 4,4. In media ciascun giocatore per infortunio ha saltato 0,5 gare ogni mese. Per il Napoli il dato equivale a 0 (il dato generale va da 0 a 1,3).