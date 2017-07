Napoli, niente cittadinanza al Plebiscito per Maradona

La cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona sta diventando un caso a Napoli. Dopo le polemiche di martedì, quando in città sono comparsi numerosi striscioni contro la scelta del sindaco De Magistris ("5 luglio…non l’ha voluto la città…ma un sindaco a caccia di soldi e pubblicità"), il Comune fa retromarcia.



Secondo Il Mattino, il primo cittadino ha scelto di consegnare la cittadinanza onoraria al Pibe de Oro nell'atrio di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, e non in Piazza del Plebiscito come da programma: tutto questo proprio per le tante polemiche delle ultime ore.



De Magistris quindi scinderà i due momenti: prima la festa a Pizza del Plebiscito dove i tifosi potranno abbracciare Maradona - e dove il sindaco non salirà sulla piazza - e poi la cerimonia privata con Diego intorno alle 20.