Napoli, Milik: "Szczesny, so qualcosa. Avrei voluto giocare l'Europeo"

Arek Milik si destreggia tra calciomercato e nazionale, queste le dichiarazioni rilasciate ai media polacchi: "Mi sarebbe piaciuto molto giocare l'Europeo con l'Under 21, difficile accettare questa decisione del Napoli ma non posso fare altro. Il club ha voluto preservarmi perché inizieremo prima la preparazione in vista del playoff di Champions League".



La società azzurra qualche giorno fa aveva infatti deciso di negare alla Polonia sia l'attaccante che Zielinski scrivendo alla Federazione: "Quest'anno abbiamo avuto più di 50 match ufficiali e la nuova stagione comincerà il 30 giugno 2017 [...]. Dal momento che l'Europeo Under 21 non è incluso nel calendario internazionale della FIFA, i club non sono obbligati a rilasciare i loro giocatori per questo tipo di competizioni e non possiamo riavere indietro i giocatori soltanto nella seconda metà di luglio".



Milik ha parlato anche della situazione di Szczesny, che potrebbe diventare il sostituto di Reina se andasse al City: "So qualcosa ma preferisco non andare oltre...Sarebbe bello avere un altro polacco in squadra oltre a me e Zielinski".