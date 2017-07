Napoli, Maradona cittadino onorario: "Non per soldi..."

Napoli ancora di piedi di Diego Armando Maradona. L'ex fuoriclasse argentino è in città per ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco Luigi de Magistris. Maradona, proveniente dalla Russia, è sbarcato nel primo pomeriggio e ha tenuto una conferenza stampa a Villa D'Angelo.



"Oggi sono cittadino di Napoli - ha spiegato - Ma io la cittadinanza di Napoli già l'avevo il primo giorno che ho messo la maglia numero 10 azzurra. Non potevo mancare a questa festa. Ho corso tanto dietro la palla per far grande il Napoli, come oggi. Dico grazie anche ai miei compagni, perché senza di loro non avremmo vinto".



"Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa cittadinanza. Un grazie anche a mia madre, che se n'è andata e io sono molto triste per questo ma devo sorridere perché lei lo vuole. Questa cittadinanza è per lei, per mio padre e per tutti i napoletani. Io ricordo un San Paolo pieno, ma purtroppo non l'ho visto più".



"Domani sarà per me un giorno di quelli che non si dimenticano mai più. Se qualcuno dice che sono venuto per soldi, volevo dire che io la cittadinanza l'ho guadagnata sul campo. Sono tranquillo perché solo a Napoli posso fare quello che voglio. Questa cittadinanza già l'avevo sognata".