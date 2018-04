Napoli, Maksimovic: "Sarri gioca sempre con gli stessi 11"

Nikola Maksimovic a gennaio ha lasciato il Napoli per passare in prestito oneroso allo Spartak Mosca allenato da Massimo Carrera e ha spiegato così la scelta al sito ufficiale del club russo: "All'inizio per un infortunio non ho trovato spazio, anche perché c'erano altri titolari. Sarri non ha nulla contro di me, è un professore di calcio e semplicemente sceglie di giocare con gli stessi undici a meno di infortuni e squalifiche".



Il serbo continua: "In certi momenti non bisogna abbattersi, bisogna affrontare le cose lavorando anche se qualcosa va storto. Questo è il motivo per cui ho scelto lo Spartak, anche perché è in Russia dove si giocheranno i Mondiali".